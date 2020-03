Erste Infizierte sind wieder gesund

Die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus im Kreis Steinfurt liegt – Stand Montagabend – bei 222 Sechs Menschen sind wieder gesund, sodass sich aktuell 216 Infizierte in der Isolierung befinden. Rund 1250 Menschen sind zudem im Kreisgebiet aktuell in Quarantäne. Aus der Quarantäne wurden rund 360 Menschen wieder entlassen.

Die Kreis-Pressestelle bestätigte außerdem, dass es nun auch im Kreis Steinfurt erste schwerere Krankheitsverläufe gibt.

In folgenden Kommunen im Kreis Steinfurt sind Menschen an Corona erkrankt (Stand Montagnachmittag): Altenberge (5), Emsdetten (38), Greven (18), Hopsten (6), Hörstel (9), Horstmar (2), Ibbenbüren (22), Ladbergen (:1), Laer (7), Lengerich (1), Lotte (1), Metelen (4), Mettingen (3), Neuenkirchen (5), Nordwalde (7), Ochtrup (4), Recke (6), Rheine (35), Saerbeck (6), Steinfurt (15), Tecklenburg (1), Westerkappeln (1) und Wettringen (4). Die einzige Kommune noch ohne Corona-Fall war Lienen.

Eigentlich wollte Landrat Dr. Klaus Effing ab Ende März seinen restlichen Urlaub nehmen, bevor er zum 1. Mai seine neue Stelle bei der KGSt in Köln antreten wird (wir berichteten). Das wird er angesichts der Corona-Krise nun nicht tun. „Es ist selbstverständlich, dass ich auf die freien Tage verzichte und – wie alle anderen, die gegen das Coronavirus kämpfen – meinen Platz in der Kreisverwaltung habe, um mit aller Kraft für den Schutz der Bürgerinnen und Bürger da zu sein“, so Effing auf Nachfrage.

Den Kreis erreichen derzeit etliche Anrufe besorgter Menschen, die sich einem Corona-Test unterzogen haben und nun auf ihr Ergebnis warten. „Die Kapazitätsgrenzen der Labore sind erreicht“, erklärt Tilman Fuchs, Sozial- und Gesundheitsdezernent des Kreises. Mittlerweile kann es einige Tage dauern, bis die Ergebnisse dem Kreis zugeleitet werden. Das Ermittlungsteam gibt diese dann schnellstmöglich weiter, wobei die positiven Ergebnisse vorrangig bekannt gegeben werden. Negative Ergebnisse werden vom Kreis dann mitgeteilt, wenn die Tests an den Abstrichzentren in Steinfurt oder Rheine durchgeführt wurden. „Für die Betroffenen ist es natürlich sehr unbefriedigend, so lange warten zu müssen“, weiß Fuchs. Leider sei dies aber dem Ausmaß der Krise geschuldet. Der Kreis-Dezernent weist in diesem Zusammenhang noch einmal nachdrücklich darauf hin, dass alle, die noch keine Mitteilung über ein Testergebnis erhalten haben, sich isoliert aufhalten müssen.

Der Kreis Steinfurt hat unter Tel. (0 25 51) 69 59 10 im Rahmen der aktuellen Corona-Entwicklungen eine Hotline für die Zuweisung eines Not-Pflegeplatzes eingerichtet. Das Gesundheitsamt des Kreises koordiniert über diese Hotline Zuweisungen zu stationären Not-Pflegeplätzen, wenn dringende Bedarfe im Rahmen der Covid19-Pandemie entstehen. Melden können sich Pflegebedürftige oder Angehörige, wenn eine bestehende pflegerische Versorgung von professionellen Pflegediensten zuhause nicht mehr sichergestellt werden kann. Die Pflegeplätze können zugewiesen werden in bereits bestehende Pflegeheime oder in das temporäre „Pflegelazarett“ in Lengerich, das der Kreis zurzeit mit dem LWL in Lengerich errichtet. Die Hotline ist täglich erreichbar von 8 bis 20 Uhr.

Auch das Sorgentelefon des Kreises Steinfurt wird derzeit stark in Anspruch genommen. Deshalb wurden die Sprechzeiten ausgeweitet: täglich von 19 bis 22 Uhr; zudem montags und dienstags von 9 bis 12 Uhr sowie donnerstags von 15 bis 18 Uhr. Tel. (0 54 51) 30 40. www.sorgentelefon-kreis-steinfurt.de