Mehr Fallzahlen, neue Ernte-Plattform

1341 Menschen sind im Kreisgebiet aktuell in Quarantäne. Aus der Quarantäne wurden bisher 654 Menschen entlassen.

In folgenden Kommunen im Kreis waren bis Donnerstagnachmittag Menschen erkrankt:

Altenberge: 9 Personen (Vortag: 7);

Emsdetten: 45 (45);

Greven: 25 (22);

Hopsten: 6 (6);

Hörstel: 11 (9);

Horstmar: 3 (2);

Ibbenbüren: 30 (27);

Ladbergen: 1 (1);

Laer: 7 (7);

Lengerich: 4 (2);

Lotte: 5 (2);

Metelen: 3 (3);

Mettingen: 4 (3);

Neuenkirchen: 6 (5);

Nordwalde: 8 (8);

Ochtrup: 5 (5);

Recke: 9 (7);

Rheine: 41 (41);

Saerbeck: 7 (8);

Steinfurt: 19 (16);

Tecklenburg: 2 (2);

Westerkappeln: 2 (1);

Wettringen: 12 (8).

Weiter ohne Erkrankung war Lienen.

Der Bundesverband der Maschinenringe startet ab sofort gemeinsam mit dem Bundeslandwirtschaftsministerium die Online-Plattform www.daslandhilft.de . Die Plattform stellt den Kontakt zwischen Landwirten und Menschen her, deren bisheriger Erwerb aufgrund

der Corona-Krise weggefallen ist, um sie für Pflanz- und Erntearbeiten in der Landwirtschaft zu vermitteln. Über die regionale Suche finden Landwirte und Helfer im Kreis Steinfurt zusammen. Es werden keine Registrierungs- oder Vermittlungsgebühren erhoben.

Die Kreishandwerkerschaft fordert angesichts der großen finanziellen Sorgen der kleinen und mittleren Handwerksunternehmen in der Region, dass die Regelungen des gerade in der Corona-Krise angepassten Kurzarbeitergeldes nicht nur für Beschäftigte und Leiharbeiter Anwendung finden, sondern auch für Auszubildende in den Betrieben.