Am 7. Dezember 2019 haben wir in einem längeren Text über den schleichenden Niedergang der Gastronomie im Kreis Steinfurt berichtet. „Ist der Landgasthof noch zu retten?“, fragten wir damals. Heute, knapp vier Monate später, stellt sich diese Frage mit beklemmender Aktualität mehr denn je. Die Corona-Krise wirkt gerade in der Gastro- und Hotelbranche als Brandbeschleuniger.