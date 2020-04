Kreis Steinfurt -

Von Dorothee Hersebrock

In 20 Einrichtungen im Kreis Steinfurt betreut die gemeinnützige Kinderland GmbH in normalen Zeiten gut 1500 Kinder im Alter von wenigen Monaten bis zur Einschulung. Für die Notfallbetreuung in Corona-Zeiten haben 92 Eltern die Betreuung beantragt, sodass in 19 Kindergärten in 26 Kleinstgruppen von maximal 5 Kindern der Nachwuchs versorgt wird.