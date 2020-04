Fachleute fürchten: 2020 wird die Plage noch schlimmer

Frühjahr. Natur. Draußen sein. Wie schön, wenn die Sonne scheint. Wenn es warm ist. Herrliche Zeiten, selbst jetzt, wo Corona doch so allgegenwärtig ist. Warmes Wetter – pudelwohl fühlt sich derzeit auch ein Mini-Tierchen, das alle Menschen im Kreis Steinfurt in den kommenden Monaten noch mächtig nerven wird: der Eichenprozessionsspinner. Ja, es gibt ihn noch. Er legt gerade wieder los. Mehr als je zuvor...

Experten sind sich einig

Klaus Krohme (Leiter Kreislehrgarten) und Heinz-Peter Hochhäuser (Leiter Regionalforstamt Münsterland ) – zwei echte Draußen-Experten und Baum-Kenner – sind gänzlich einig in ihrer Einschätzung zum Eichenprozessionsspinner: 2019 war schon schlimm. Und das Jahr 2020 wird – wenn es jetzt nicht noch mal erheblich kälter wird und Forst gibt – aller Voraussicht nach noch viel schlimmer werden.

Da ist sie, die Raupe des Eichenprozessionsspinners. Ihre feinen Härchen sind ein ernst zu nehmende Gefahr für die Gesundheit. Foto: dpa

„Der Eichenprozessionsspinner liebt warmes Wetter“, sagt Heinz-Peter Hochhäuser. Und weil das dritte warme Jahr in Folge ins Haus steht, „wird sich das Tierchen ganz prächtig entwickeln“. Die in den Kronen der Eichen im ganzen Kreis Steinfurt abgelegten Eier haben überwintert und sich inzwischen zu Larven weiterentwickelt. „Und jetzt zu Anfang bis Mitte April schlüpfen die Raupen“, sagt Hochhäuser. Sie häuten sich in der Folge sechsmal, durchlaufen verschiedene Wachstumsstadien, bis sie irgendwann zu einem kleinen Falter werden. Und wären da nicht ihre Brennhärchen, die in den Augen, auf der Haut und eingeatmet eine ernsthafte Gesundheitsgefahr sind, wäre der Falter eigentlich auch kein größeres Problem.

27 Prozent betroffen

„In der Region Münsterland und im Kreis Steinfurt sind etwa 27 Prozent aller Bäume alte Eichen“, sagt Hochhäuser. Sie sind alle befallen. „Das ist schon echt heftig hier bei uns. Der Kreis Steinfurt ist stark betroffen, das ist kaum zu toppen“, bestätigt Klaus Krohme. Und weil ein einziges Eichenprozessionsspinner-Weibchen 200 bis 300 Eier legt, weil nur eine Eiche von bis zu 10 000 dieser blattfressenden Raupen befallen wird und weil es eben so schön warm ist, könnte sich, ja wird sich die Plage noch mal erheblich ausweiten. Weissagen die Experten...

Aussichtsloser Kampf

Was tun dagegen? Eine gute Frage! Forstdirektor Hochhäuser antwortet nach einem tiefen Seufzer und mit hörbar verzweifeltem Stöhnen: „Also eigentlich ist es ein aussichtsloser Kampf.“ In den frühen Entwicklungsstadien gibt es Fressfeinde: Vögel wie Meisen, Wiedehopf und Kuckuck fressen die Raupen. Aber eindämmen können sie die absehbare Massenvermehrung nicht mal ansatzweise. Gegen die Eichenprozessionsspinner-Larven kann auch ein Biozid eingesetzte werden. Ein Bazillus, der ab Anfang April versprüht werden kann. Das kostet zwar viel Geld, aber es hilft. Etwas zumindest. Wird das Tierchen immer älter, hilft nur noch Absaugen oder Heißschaum. Auch abbrennen geht, ist aber keine optimale Lösung. Wenn der Falter geschlüpft ist, hofft Heinz-Peter Hochhäuser auf bei der Jagd erfolgreiche Fledermäuse.

Vielfalt wird benötigt

„Langfristig ist das Problem mit dem Eichenprozessionsspinner aber nur ökologisch zu lösen. Wir brauchen Vielfalt, müssen Insekten und Vögel fördern“, ist der Wald-Experte sicher. Forschungsprojekte dazu laufen. Beispiel: Schlupfwesen, die in blühenden Waldrändern eine Heimat finden und die Raupen verdrängen, könnten eine Lösung sein. Zuständig für die Bekämpfung der Plage sind übrigens der Landesbetrieb Wald und Holz wie auch private Waldbesitzer, denen etwa 80 Prozent aller Wälder gehören. In den Städten und Gemeinden des Kreises Steinfurt sind es die Kommunen selbst, die öffentliche Sicherheit herstellen müssen.

Für alle, die den Eichenprozessionsspinner bekämpfen wollen, hat Kreis-Gärtnermeister Klaus Krohme noch einen Rat: „Private Baum- und Walbesitzer können eigentlich nur Schilder aufstellen und vor der Gesundheitsgefahr warnen. Aber langfristig kann nur ein Profi diese Plage richtig bekämpfen!“