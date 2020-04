Autobahn – da gehört es hin, des Deutschen liebstes Kind. Schön, wenn nicht so viel los ist. Gut, wenn man mal ganz gemütlich von A nach B zuckeln kann. Oder testen, was die Auto-Ingenieure unter der Motorhaube an PS verbaut haben. Aber: Nicht viel los ist ja leider nie. Die Autobahn ist voll.