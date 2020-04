„Dienstweg nur für Befugte“: Was steckt dahinter?

„Dienstweg nur für Befugte“ - solche Schilder gibt es hundertfach an Straßen in der ganzen Region. Wo eine Brücke ist, da findet sich meist auch ein Dienstweg. Aber: Was ist das eigentlich? Wer darf diese Treppen benutzen? Manfred Weiligmann, Betriebsdienstleiter der Autobahnmeisterei Lengerich, erklärt es uns.