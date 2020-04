Kam das Go für die Feier von Gottesdiensten für Sie am Donnerstagabend überraschend? Dr. Jochen Reidegeld: Schon. Ich hatte eher damit gerechnet, dass Messen mit Gläubigen erst wieder ab Mitte Mai möglich sind. Anders als vielleicht andere, habe ich bislang nicht das Gefühl gehabt, dass wir vom Staat in unserer Religionsfreiheit eingeschränkt werden.