Kreis Steinfurt bietet tolle Radstrecken

Corona-Zeit ist Zuhause-Zeit. Reisen, gar Fernreisen? Nicht dran zu denken! Das ist ärgerlich, und dennoch bietet auch diese Zeit Chancen. Zum Beispiel: unsere Region, die immer wie selbstverständlich da war, die wir gar nicht mehr großartig wahrnehmen, neu zu entdecken. Denn das Münsterland und speziell der Kreis Steinfurt haben viel zu bieten. Mit dem Rad können wir wunderbare Tagestouren machen und die verborgenen Schätze vor unserer Haustür heben. Schließlich gehört dieses Hobby quasi zu unserer DNA und unserem Lebensgefühl.

Da trifft es sich prima, dass die Touristik-Institution „Münsterland e.V.“ just eine frisch aktualisierte Rad-Planungskarte Münsterland nebst dazugehörigem Infoheft herausgebracht hat. Klar, dass der Kreis Steinfurt, größter Flächenkreis im Münsterland, da hinreichend vertreten ist. Gleich fünf der sogenannten Themenrouten führen über längere Strecken durch das Kreisgebiet.

375 Kilometer Emsradweg

Eine der beliebtesten Radrouten im Kreis Steinfurt und weit darüber hinaus ist wohl der Emsradweg. Er führt von der Quelle im ostwestfälischen Hövelhof bis zur Mündung in die Nordsee, insgesamt gut 375 Kilometer. Im Kreis Steinfurt geht er von Greven über Hembergen, Saerbeck, Emsdetten und Elte bis nach Rheine. Besonders attraktiv ist er vor allem deshalb, weil der Weg über weite Strecken entlang des Flusses durch Naturschutzgebiete führt, in denen mittlerweile wieder eine artenreiche Auenlandschaft entstanden ist. Von Aussichtspunkten aus (die Türme sind derzeit gesperrt) lassen sich mit etwas Glück so seltene Vögel wie der Wiedehopf beobachten.

100-Schlösser-Route

Als die Königin der westfälischen Radrouten gilt die 100-Schlösser-Route. Der Nordkurs dieser kulturgeschichtlich wohl einzigartigen, insgesamt 960 Kilometer langen Route führt zu einem beträchtlichen Teil durch den Kreis Steinfurt und punktet mit außergewöhnlichen Bauten wie Kloster Bentlage in Rheine, Haus Welbergen bei Ochtrup, dem Steinfurter Schloss nebst der historisch bedeutsamen Bagno-Parkanlage in Burgsteinfurt sowie Kloster Gravenhorst bei Hörstel.

"Tödden-Stationen"

Der Töddenland-Radweg führt durch den östlichen Kreis und streift Ortsteile und Orte wie Schale, Halverde, Recke, Steinbeck, Laggenbeck, Ibbenbüren, Uffeln und Hopsten. Tödden waren Wanderkaufleute, die im 17. bis 19 Jahrhundert mit ihren Leinenrollen auf dem Rücken durch die Lande zogen. An der Strecke kann man an „Tödden-Stationen“ eine Menge über diese historischen Händler erfahren. Die Strecke im Kreisgebiet ist teilweise etwas hügelig, etwa am Schafberg-Plateau, führt aber auch durch reizvolle Heide- und Moorlandschaften in Recke oder Hopsten.

Acht liebenswerte Orte

Die Aa-Vechte-Tour verdankt ihren Namen den beiden Flüsschen, an der sie entlanggeht. Mit Ochtrup, Metelen, Horstmar, Laer, Altenberge, Nordwalde, Steinfurt und Wettringen liegen acht liebenswerte Orte an der Strecke. Burgmannshöfe, Parkanlagen und noch weitgehend ursprüngliche Natur machen diesen Radweg so speziell.

Historische Stadtkerne

Schließlich die Radroute Historische Stadtkerne. Sie ist 390 Kilometer lang und führt durch die beiden Kommunen im Kreis Steinfurt mit den schönsten und wohl am besten erhaltenen historischen Ortskernen: Steinfurt-Burgsteinfurt und Tecklenburg. Auf diesem Radweg kommen die Freunde der Baukultur und der Baugeschichte auf ihre Kosten. Garantiert.

Natürlich in Kleingruppen

Erkunden wir also mal wieder unsere unmittelbare Heimat – wenn es Touristen von außerhalb derzeit schon nicht tun (können). Radeln wir los – natürlich ausschließlich in coronakonformen Kleinstgruppen. Die Rad-Planungskarte kann im Netz auf www-muensterland-tourismus.de heruntergeladen werden.