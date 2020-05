Unterwegs in der „Borg“: Wenn Buchen einfach so umkippen

Kreis Steinfurt -

Von Michael Hagel

Dieser Duft. So intensiv, so würzig. Es riecht nach Frühling in diesem ganz besonderen Wald. Wir sind in der „Borg“ bei Laer, einem Waldstück und einem archäologischen „Hotspot“ gleichermaßen. Zum Ortstermin sind deshalb neben dem Leiter des Regionalfortamts Münsterland, Heinz-Peter Hochhäuser, auch Dr. Christoph Grünewald von der LWL-Archäologie sowie Jochen Thüning von der Gemeinde Laer bzw. der Unteren Denkmalbehörde gekommen. Exemplarisch am Beispiel der „Borg“ gilt es – wie unter einem Brennglas – zu ergründen, wie es dem Wald im Kreis Steinfurt geht.