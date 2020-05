Kreis Steinfurt -

Von Michael Hagel

Es ist wohl das, was man gemeinhin als „Paukenschlag“ bezeichnet: Kreisdirektor Dr. Martin Sommer (55), zurzeit auch kommissarischer Landrat und zupackender Leiter des Corona-Krisenstabs, kandidiert nun doch bei der Kommunalwahl am 13. September als Landrat. Das teilte er am Donnerstagabend in seinem Heimatort Altenberge mit. Und zündete damit eine politische Bombe mit einiger Sprengkraft.