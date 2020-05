Kreis Steinfurt -

Von Erich Ortmeier

Zig Busse, darunter auch etliche aus dem Münsterland, sind am Dienstag zu einer Protestfahrt in Richtung des Centro in Oberhausen gestartet. Letztlich war es die Polizei, die die große Busdemo mit bundesweiter Beteiligung vorzeitig beendete.