Wer früh anreiste am FMO in Greven, wer sich auf den leer gefegten Parkplätzen einen Stellplatz ganz nach Wunsch und ganz nahe dran aussuchen konnte, der erlebte live, wie FMO-Mitarbeiter die Drehtüren wieder aufmachten. Wie sie die großen „Terminal geschlossen“-Barrieren zur Seite räumten: Zehn Wochen, seit Mitte März, war alles dicht am FMO. Natürlich wegen Corona.