Das Kloster Bentlage, es hat Autos, hat die alltäglichen Blechlawinen in Folge unserer Bequemlichkeit nicht verdient. Besucher indes sehr wohl. Bentlage ist ein Kleinod, ein historisch-kulturelles Schatzkästchen. In Rheine wunderschön inmitten von geschützter Natur an der Ems gelegen. Keine Autos. Keine Parkplätze... Erholung. Und Kunst.