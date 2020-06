Kreis Steinfurt -

Von Elvira Meisel-Kemper

Auch in den letzten drei Monaten hat sich etwas bewegt im Kunsthaus Kloster Gravenhorst in Hörstel. Erstmals wurde das für die Öffentlichkeit sichtbar in der ganz anders gestalteten Sommeraktion „openART mit Abstand“, die Kunsthaus-Leiterin Berit Gerd Andersen und Kreisdirektor Dr. Martin Sommer eröffneten. Allerdings konnten nur 70 vorher angemeldete Gäste daran teilnehmen.