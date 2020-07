Kreis Steinfurt -

Von Michael Hagel

In den Gewässern im Kreisgebiet leben über 40 Fischarten – vom gewaltigen Wels bis zum winzigen Stichling. Wir wollen wissen, welche Fischarten in den Flüssen, Bächen und Seen im Kreis Steinfurt vorkommen, wie es ihnen hier geht und welchen Bedrohungen sie aktuell ausgesetzt sind.