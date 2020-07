Das Zirpen der bis zu zwei Zentimeter großen Feldgrille gehörte einst zu den bekanntesten Naturgeräuschen des Sommers. Die Lockgesänge der Männchen hallen mit bis zu 100 Dezibel bis zu 100 Meter weit. Sie sind sowohl tagsüber als auch bis weit in die Nacht zu hören.

„Wir bitten Bürgerinnen und Bürger uns zu informieren, wenn sie Feldgrillen in der Natur gesehen haben. Sie gehört zu den Charakterarten der Sandtrockenrasen, die in NRW und auch im Kreis Steinfurt selten geworden sind. Sie bewohnt aber auch trockene, nur schütter bewachsene Böschungen, Feldränder, Brachflächen und Heiden“, erklärt Heiner Bücker , Leiter des Umweltamts, und beschreibt das Aussehen: „Schwarzer Körper, glänzender Kopf, bräunliche Flügel, lange Fühler.“ Aufgrund der Lebensraumverluste gelte die Feldgrille in NRW als gefährdet.

Doch dort, wo es entsprechende Lebensräume noch gibt, scheint sich die wärmeliebende Art mit den trocken-warmen Jahren seit 2018 wieder auszubreiten. So wurden die Insekten nach Angaben der Deutschen Gesellschaft für Orthopterologie an vielen Stellen weit abseits der bekannten Vorkommen gefunden. Deshalb hofft auch der Kreis auf Sichtungen, so Bücker: „Damit wir die Feldgrille gezielt fördern und ihren Lebensraum schützen können, müssen wir die Vorkommen kennen. Wir würden uns freuen, wenn die Menschen uns dabei unterstützen. Die Hinweise sind wertvoll für unsere Arbeit.“

Sichtungen können gemeldet werden bei Esther Susewind per E-Mail an esther.susewind@kreis-steinfurt.de oder unter Tel. (0 25 51) 69 14 84. Eine Kartendarstellung mit der Verbreitung in Deutschland und NRW gibt es bei der Deutschen Gesellschaft für Orthopterologie unter: http://dgfo-articulata.de/heuschrecken/arten/gryllus_campestris