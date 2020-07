Es fing gut an: Im Herbst 2019 wurde die Regionalgruppe des bundesweit tätigen Vereins der Direktversicherungsgeschädigten (DVG) hier im Kreis Steinfurt gegründet. „Die Motivation war hoch. Druck machen, was anschieben, was tun gegen eine Ungerechtigkeit, aktiv protestieren“, Reiner Wellmann erinnert sich, dass „ordentlich Dampf auf dem Kessel war“.