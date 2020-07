Kreis Steinfurt/Westerkappeln -

Von Matthias Lehmkuhl

Der gute Ruf der Landwirtschaft hat in den vergangenen Jahren stark gelitten. Viele junge Landwirtinnen und Landwirte sind unschlüssig, ob sie in die Fußstapfen ihrer Väter und Mütter treten zu wollen. Am Mittwoch nutzten Junglandwirte aus dem Kreis Steinfurt den Besuch der NRW-Landwirtschaftsministerin Ursula Heinen-Esser in Westerkappeln, um von ihr Antworten auf Fragen zur Zukunft der Landwirtschaft zu erhalten.