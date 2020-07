Kreis Steinfurt -

Von Matthias Lehmkuhl

In besonders heißen Sommern, wie es sie in den vergangenen zwei Jahren gab, verschafft eine Abkühlung im Wasser Erleichterung. Doch Freibäder sind oft überfüllt. Vor allem in Zeiten des Coronavirus. Eine Alternative bietet da das Baden in Baggerseen, von denen es viele im Kreis Steinfurt gibt. Darunter auch: der Torfmoorsee in Hörstel.