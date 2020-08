Hausärzte am Limit

Kreis Steinfurt -

Von Michael Hagel

Lehrerinnen und Lehrer, Kita-Mitarbeiter und auch Urlaubsrückkehrer können sich kostenlos auf das Corona-Virus testen lassen. So weit so gut. Die Abstriche sollen Hausärzte übernehmen. Chaos allenthalben. Bei vielen der gut 200 Hausärzte ging am Montagmorgen schon nichts mehr.