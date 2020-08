Kreis Steinfurt -

Von Michael Hagel

Lea Sophie Baumheier und Jaqueline Gathier verbinden in ihrer Ausbildung zu Erzieherinnen von Anfang an Schule und Kita-Praxis. Das Prinzip nennt sich „Praxisorientierte Ausbildung“, kurz: PiA. Im Kinderland Hummertsbach in Emsdetten hat sich PiA bereits bewährt.