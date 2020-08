Kreis Steinfurt -

Von Michael Hagel

Wer Landrat oder Landrätin werden will, hat aktuell wenig Freizeit. Das galt auch für den Donnerstagabend, als in Stroetmanns Fabrik in Emsdetten die nächste Kandidaten-Diskussionsrunde anstand - diesmal beim „Aktionsbündnis Demokratische Wahlen“, einem Zusammenschluss von 15 Institutionen und Organisationen wie etwa dem DGB, der GEW, dem VdK, dem Netzwerk Humanität und Bleiberecht, dem Nabu, dem BUND oder dem Verein „WieWollenWirLeben“.