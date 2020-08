Einstimmig hat sich der Rat der Stadt Rheine am Dienstagabend für die kostenlose Nutzung von ÖPNV und Parkplätzen (erste und zweite Stunde) an allen 13 Samstagen und drei verkaufsoffenen Sonntagen in den Monaten Oktober bis Dezember ausgesprochen. Auch der sogenannte „Black Friday“ am 27. November gehört dazu.