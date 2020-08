Kreis Steinfurt -

Von Michael Hagel

Der Kreis Steinfurt ist stets stolz darauf, NRW- oder gar bundesweit zu den Vorreitern der Energiewende zu gehören. Schon unter dem Landrat Thomas Kubendorff (CDU) wurde hier eine Menge angestoßen, seine Nachfolger setzten und setzen das fort. Umso größer war die Freude, als der Kreis am Mittwoch in einer kleinen Feier im Kreishaus von der Energie-Agentur NRW nach 2012 und 2015 bereits zum dritten Mal den „European Energy Award“ in Gold erhielt.