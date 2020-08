Havixbeck -

Von Michael Hagel

Es gibt einen Spruch im Münsterland, der geht so: „Wenn ich könnte, wie ich wollte, wär‘ ich stets in Hohenholte!“ Er bedeutet so viel wie: Hohenholte gehört zu den bezauberndsten Fleckchen der Region. Gut möglich, dass der Havixbecker Ortsteil bald noch attraktiver daherkommt – mit einem knapp einen Kilometer langen renaturierten Teilstück der Münsterschen Aa in direkter Nachbarschaft.