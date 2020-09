Kreis Steinfurt -

Von Michael Hagel

Die Spannung steigt: Am 15. Oktober wird NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) bekannt geben, welche der drei „Modellregionen Wasserstoff-Mobilität NRW“ nun die beste ist. Der Kreis Steinfurt war 2018 gemeinsam mit den großstädtischen Regionen Köln und Düsseldorf als Sieger einer Vorauswahl hervorgegangen, bekam dafür gut 350.000 Euro an Fördermitteln und hat damit bis Ende August sein 200 Seiten langes Feinkonzept erstellt. Vor einigen Tagen wurde es in Düsseldorf übergeben.