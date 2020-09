Kreis Steinfurt -

Heute ist der „Tag der Wohnungslosen“. Eine Problematik, die im eher ländlich geprägten Kreis Steinfurt nicht so relevant ist? „Dem ist leider nicht so“, sagt Frank Winter, Sachgebietsleiter für die sozialen Dienste beim Kreis Steinfurt, und stellt klar: „Der Kreis Steinfurt gehört zu den 20 am stärksten von Wohnungslosigkeit betroffenen Kommunen oder Gebietskörperschaften in NRW.“