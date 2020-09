So besteht ein Metzger gegen die Industrie

Emsdetten -

Von Gunnar A. Pier

Wenn die Zeit gekommen ist, geht es plötzlich ganz schnell. Vom Stall zum Schlachter sind es nur ein paar Kilometer, der Bauer fährt rückwärts in die Einfahrt neben dem Metzgerladen. Die Schweine gehen die paar Meter bis in den Schlachtraum, bekommen einen Stromschlag, fallen betäubt um, die Hauptschlagader wird aufgeschnitten und sie verbluten. Das Leben endet, die Wurstproduktion beginnt: das tägliche Geschäft von Alfons und Jörg Tecklenborg. Sie sind Metzgermeister und bestehen mit ihrem kleinen Laden in Emsdetten gegen die industrielle Fleischproduktion der Großschlachter und Supermärkte.