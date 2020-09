Kreis Steinfurt -

Von Michael Hagel

Ganz aktuell „Allfrisch“ in Emsdetten, davor Westfleisch in Coesfeld oder Tönnies in Rheda-Wiedenbrück – wegen etlicher massiver Corona-Ausbrüche in mehreren Betrieben der Fleischwirtschaft steht die Branche in der Kritik. Ein neues Gesetz soll die Missstände beheben. Doch das trifft im Münsterland auf Widerstand.