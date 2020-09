Kreis Steinfurt -

Von Michael Hagel

Im Kreis Steinfurt ist die Ernte in diesem Jahr besser ausgefallen als in den beiden vorangegangen. Trotzdem war es auch im dritten Jahr in Folge zu heiß. In den etwas regenreicheren Gebieten war die Getreideernte deshalb ganz okay, anderswo ganz und gar nicht.