Der Kreis hat am Freitag auf dem Betriebsgelände von Allfrisch an der Hollefeldstraße 296 Abstriche von Mitarbeitern des Geflügelverarbeiters und Angehörigen genommen. Die Ergebnisse liegen vor: In 50 Fällen war der Corona-Test positiv. Damit erhöht sich die Zahl der akut mit dem Corona-Virus Infizierten in Emsdetten auf 56.