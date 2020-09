Corona-Situation in Emsdetten verschärft sich

Emsdetten -

Von Christian Busch

Die Corona-Lage in Emsdetten nimmt – zumindest mit Blick auf die Statistik – deutlich an Dramatik zu. Nachdem 176 von 305 Abstrichen bei den Allfrisch-Mitarbeitern und ihren Angehörigen bereits am Freitag ausgewertet worden waren, ist die Zahl der akut mit dem Coronavirus Infizierten auf 46 gestiegen (Stand Samstag um 11 Uhr).