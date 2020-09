Kreis Steinfurt -

Von Michael Hagel

Ungläubige Gesichter im Steinfurter Kreishaus am Sonntag: Bereits gegen 18:20 Uhr bahnte sich ein politisches Erdbeben ersten Ranges an. Dr. Martin Sommer, parteiloser Kandidat, hat an diesem denkwürdigen Abend den Chefsessel im Kreishaus erobert. Im Sturm.