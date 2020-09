Kreis Steinfurt -

Von Michael Hagel

Was „Friederike“ am 18. Januar 2018 in Lintels Brook zwischen Emsdetten und Nordwalde anrichtete, das hat der für Steinfurt und Nordwalde zuständige Revierförster Jan-Dirk Hubbert von „Wald & Holz NRW“ bis heute nicht vergessen. Das Orkantief zog den ganzen Tag mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 160 km/h über die Region und sorgte für schwerste Verwüstungen in den Wäldern, vor allem in den Fichtenschonungen. Hubbert: „Tags darauf war für mich die Welt eine andere.“