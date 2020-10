Lang´ ist´s her, dass man was von ihm gehört hat. Aber: Er ist wieder da. Mit 61 wieder aktiv als Flughafen-Geschäftsführer. Prof. Gerd Stöwer – da denken viele im Kreis Steinfurt sofort an den Flughafen Münster/Osnabrück in Greven. Stöwer war Chef hier am FMO, der sich in goldenen Zeiten gerne Münster Osnabrück International Airport nannte.