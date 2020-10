An den Dörenther Klippen kollidieren Naturschutz und gestiegenes Freizeit-Interesse

Ibbenbüren -

Von Linda Braunschweig

Völlig überfüllte Parkplätze und scharenweise Menschen auf Waldwegen: Keine Frage, die Wandersaison verlief in diesem Jahr bislang ganz anders als bisher. In Ibbenbüren waren vor allem die Dörenther Klippen und das Hockende Weib stark frequentiert – so sehr, dass die Stadt Ibbenbüren bis heute Straßen sperrt, um zu verhindern, dass dort alles zugeparkt wird.