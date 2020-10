Kreis Steinfurt -

Von Brigitte Striehn

Am Sonntag hat Ministerin Ina Scharrenbach einen Förderbescheid in Höhe von 200.000 Euro an Noch-Kreisdirektor und Bald-Landrat Dr. Martin Sommer überreicht. Es geht dabei um einen interaktiven Multimedia-Guide sowie eine spielbasierte Entdeckungsreise für Kinder.