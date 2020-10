Klimakommune lockt Wasserstoff-Produzenten an

High-Tech-Ansiedlung in Saerbeck

Saerbeck -

Von Katja Niemeyer

High-Tech-Firma investiert 120 Millionen Euro in Saerbeck. Der thailändische Wasserstoff-Produzent Enapter will in der Münsterland-Gemeinde 300 zum Teil hoch qualifierte Arbeitsplätze schaffen. Ausschlaggebend war der Bioenergiepark vor Ort.