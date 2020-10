Es hat nicht geklappt. Schade! Man hört es am Telefon, gedrückte Stimmlage: Silke Wesselman ist ein bisschen traurig. Am Donnerstag musste sie auf Anfrage unserer Zeitung leider mitteilen, dass sie nicht im Zug nach Düsseldorf sitzt. Nicht an der Siegerehrung in der Landeshauptstadt teilnimmt.