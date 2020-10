Kreis Steinfurt erlässt neue Allgemeinverfügung

Neben den bisher geltenden Maßnahmen der Coronaschutzverordnung sind gemäß § 15a unter anderem folgende Regelungen festgelegt worden: An besonderen Festen außerhalb des privaten Wohnraumes dürfen höchstens 25 Personen teilnehmen. Das gilt für Hochzeiten, Geburtstage und weitere Feiern. Es gilt Maskenpflicht am Sitz- oder Stehplatz in geschlossenen Räumlichkeiten bei Veranstaltungen wie Konzerten, Aufführungen oder Sportveranstaltungen. Außerdem gilt Maskenpflicht in öffentlichen Außenbereichen, in denen der Mindestabstand von 1,5 Meter nicht eingehalten werden kann.

Diese Regelung hat der Kreis Steinfurt in seiner Allgemeinverfügung noch spezifiziert. Demnach gilt zusätzlich für folgende Bereiche das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung: Fußgängerzonen, in Bahnhöfen und auf Vorplätzen, Bereiche vor gastronomischen Betrieben, auf Parkflächen mit mehr als zehn Stellplätzen.

Kontrollen der Ordnungsämter

Weitere Einschränkungen könnten bei einem entsprechendem Pandemieverlauf noch folgen. Die Ordnungsämter der Städte und Gemeinden im Kreis Steinfurt sind gehalten, die Einhaltung der Maßnahmen im jeweiligen Ort zu überprüfen.

Alle Informationen zu den aktuell gültigen Coronaschutzmaßnahmen sowie zu der heute erlassenen Allgemeinverfügung können im Internet unter www.kreis-steinfurt.de/corona nachgelesen werden.

Die aktuellen Werte:

Die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus im Kreis Steinfurt liegt mit Stand von Freitag, 23. Oktober, bei 2281 (2256) 1927 (1918) Personen hiervon sind wieder gesund. Todesfälle nachweislich Infizierter gibt es im Kreis 94 (94). Aktuell befinden sich 260 (244) Infizierte in der Isolierung.

In folgenden Kommunen im Kreis sind aktuell Menschen nachweislich infiziert:

Altenberge: 1 Person (1); Emsdetten: 52 (49; Greven: 12 (12); Hopsten: 8 (9); Hörstel: 10 (10); Horstmar: 5 (6); Ibbenbüren: 28 (25); Ladbergen: 3 (3); Laer: 7 (7); Lengerich: 4 (1); Lotte: 5 (6); Metelen: 4 (5); Mettingen: 6 (4); Neuenkirchen: 4 (4); Nordwalde: 6 (6); Ochtrup: 8 (8); Recke: 4 (4); Rheine: 59 (53); Saerbeck: 3 (2); Steinfurt: 15 (13); Westerkappeln: 3 (3); Wettringen: 13 (13).