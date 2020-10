Emsdetten/Karlsruhe -

Von Jacqueline Beckschulte

Vom Landgericht in Münster zum Bundesgerichtshof in Karlsruhe: Dr. Claudia Fischer tritt im November ihre neue Stelle als Bundesrichterin an. Eine Aufgabe mit Gewicht. Man müsse sich der Verantwortung bewusst sein, die man trägt, betont die Juristin.