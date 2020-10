Kreis Steinfurt -

Von Michael Hagel

Wir alle kennen diese Geschichten, in denen Menschen aus ihrer Heimat, aus dem Kreis Steinfurt etwa, in die Fremde, vor allem in die USA, aufbrechen. Meist haben sie sehr handfeste Gründe dafür. Aber dass Menschen unter den abenteuerlichsten Umständen zurück in ihre Heimat flüchten, das ist dann doch seltener. Catharina und Dr. Klaus Offenberg aus Hörstel schildern so einen Fall aus ihrer Verwandtschaft; er spielt zu Beginn des Ersten Weltkriegs im fernen polynesischen Inselreich Samoa, seinerzeit eine Art Pachtgebiet des Deutschen Reichs, und hat womöglich das Zeug dazu, verfilmt zu werden.