Mit einer Ausstellung will Elke Riewe-Linnemann im nächsten Jahr rund um den Rosenmontag an die Fünfte Jahreszeit erinnern. Die Wagenbauteams werden lebensgroße Figuren statt Narrenschiffe kreieren, die eines gemein haben: Sie sollen irgendetwas mit Karneval zu tun haben. Die werden dann in Schaufenstern und Geschäften ausgestellt.