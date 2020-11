Kreis Steinfurt -

Von Michael Hagel

Wir befinden uns mitten in der zweiten Corona-Welle und im zweiten Lockdown, wenn auch in einer Light-Version. Was aber machen die Pandemie und deren Auswirkungen mit unserer Psyche? Drückt sie aufs Gemüt? Und wie belastend ist die Situation für die Menschen im Kreis?