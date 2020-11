Schon wieder! Die Corona-Warn-App von Annegret H. (Name von der Red. geändert) springt zum wiederholten Mal in den letzten Wochen auf Rot. Erst am vergangenen Donnerstag hat sich die Lehrerin einer großen Schule im Kreis Steinfurt, die ihren Namen lieber nicht in der Zeitung lesen möchte, auf das Coronavirus testen lassen.