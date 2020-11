Der Kreis Steinfurt will Prostituierten helfen

Kreis Steinfurt -

Von Michael Hagel

Corona-bedingt herrscht ein Arbeitsverbot für Prostituierte, was viele in die Illegalität zwingt. Ihre Lage scheint schwieriger denn je, die evangelische Frauenhilfe "Tamar" will helfen. Doch die Kreise sind sich nicht einig.