In der Corona-Krise wird viel auf die hohe Kante gelegt

Kreis Steinfurt -

Von -wam-

Es ist eine – durch Corona gemachte, erzwungene – Rückkehr zu den Wurzeln: Die Banken, sie machen wieder ausgiebig das, was mal ursächlich ihr Sinn und Zweck gewesen ist: Sie verwahren Geld. Geld, das die Menschen im Kreis Steinfurt ihrer Bank zum Aufbewahren anvertrauen. „An Zeiten, in denen so viel gespart wurde, kann ich mich nicht erinnern“, sagt Rainer Langkamp. Der Vorstandsvorsitzenden der Kreissparkasse ST erkennt einen starken Trend.