Kreis Steinfurt -

Von Michael Hagel

Heute ist der „Tag der Menschenrechte“. Er erinnert an die „Allgemeine Erklärung der Menschenreche“, die am 10. Dezember 1948 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedet wurde. Was das mit dem Kreis Steinfurt zu tun hat? Eine ganze Menge, meint das neue „Forum für Menschenrechte und Nachhaltigkeit“ im Kreis Steinfurt.