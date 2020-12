Kreis Steinfurt -

Von Michael Hagel

Dreieinhalb Wochen hat die Planungsgruppe des Kreis-Krisenstabs geplant, drei Tage dauerte der Aufbau, am Dienstagmittag wurde es offiziell in Betrieb genommen: Das Impfzentrum des Kreises Steinfurt am Flughafen Münster/Osnabrück ist einsatzbereit! Was noch fehlt, ist der Impfstoff. Ist der da, kann am Flughafen losgeimpft werden. Unverzüglich.